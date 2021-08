VIDEO - Roma-Trabzonspor, torna al gol Zaniolo: il classe '99 si accascia a terra per l'emozione

Un gol che vale tantissimo quello di Nicolò Zaniolo contro il Trabzonspor, che torna a segnare dopo oltre un anno, dopo l'infortunio e il lungo percorso per tornare in campo. E dopo la rete il classe '99 si è accasciato a terra per l'immensa emozione e felicità, venendo poi travolto dal resto dei compagni.

