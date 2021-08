Instagram, Xhaka e il rinnovo con l'Arsenal: "Orgoglioso" (FOTO)

A lungo seguito dalla Roma per regalare un rinforzo a centrocampo a Mourinho, Granit Xhaka ha rinnovato il contrattato che lo lega all'Arsenal, come annunciato ieri dallo stesso centrocampista durante un'intervista. Oggi lo svizzero ha anche condiviso su Instagram uno scatto del momento della firma sul nuovo accordo con i Gunners scrivendo: "Casa è dove c'è il cuore. Sono molto orgoglioso di prolungare la mia permanenza all'Arsenal".