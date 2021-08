Calciomercato, Xhaka sul rinnovo con l'Arsenal: "Ho firmato un nuovo contratto, sono molto felice"

Seguito a lungo dalla Roma per rinforzare il centrocampo a disposizione di Mourinho, Granit Xhaka ha prolungato il contratto che lo lega all'Arsenal, notizia che era nell'aria. E lo stesso centrocampista svizzero, in un'intervista al sito del club dopo la sconfitta per mano del Chelsea, ha commentato il rinnovo con i Gunners: "Sono molto felice, sono ancora qui. Ovviamente ho firmato un nuovo contratto e voglio ripagare la fiducia prima di tutto del nostro staff e poi dei nostri tifosi, e sanno che darò tutto in ogni partita e in ogni allenamento. Quindi sì, penso che dovremo dimostrarlo presto come squadra".

(arsenal.com)

