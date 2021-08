Instagram, Vina saluta i tifosi del Palmeiras: "Porterò questi colori nel cuore, grazie a tutti". Il club carioca: "Hai fatto la storia" (FOTO e VIDEO)

Dopo l'ufficialità di Matias Vina alla Roma, arriva il momento dei saluti da parte del laterale uruguaiano ai suoi ormai ex tifosi del Palmeiras. Il nuovo acquisto giallorosso ha dedicato loro un post su Instagram. Queste le sue parole:

"Cari tifosi del Palmeiras, è arrivato il momento per me di dire addio a questo grande club. Uno dei miei sogni da bambino era quello di vincere la Libertadores. Il Palmeiras mi ha permesso di realizzarlo in poco tempo, e questo è bastato a questi colori per entrare nel mio cuore. In questo periodo ce l'ho messa tutta per difendere i colori del club. Nel momento in cui lascio per una nuova avventura, voglio ringraziare i compagni, i medici, i massaggiatori, fisioterapisti e tutti quelli che mi hanno accompagnato giorno dopo giorno. Ma soprattutto i tifosi che non hanno mai smesso di cantare e sostenerci. Ci vediamo presto".

Vina dedica poi ai suoi ex tifosi un video con i migliori momenti del laterale con la maglia del Palmeiras: "Se dimentichiamo da dove veniamo, non sapremo dove siamo diretti", il commento del neo acquisto giallorosso.

C'è spazio anche per i ringraziamenti del Palmeiras a Matias Vina: il club carioca ha voluto esprimersi così in un tweet dedicato proprio al laterale appena ufficializzato dalla Roma: "Un'avventura vincente, un campione che rimarrà nella memoria della famiglia del Palmeiras. Hai fatto la storia, Vina! Grazie di tutto!".