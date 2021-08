Instagram, Villar punta la Fiorentina: "Pronto per l'inizio" (FOTO)

Smaltito il problema al ginocchio sinistro, Gonzalo Villar punta la Fiorentina, gara d'esordio in campionato. Il centrocampista spagnolo, che ieri ha saltato il primo impegno ufficiale della Roma contro il Trabzonspor in Conference League, oggi è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria e su Instagram assicura di essere "pronto per l'inizio".