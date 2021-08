Instagram: rispunta il like di Xhaka ad un post di Mourinho (FOTO)

Settimane di accostamenti tra la Roma e Granit Xhaka, poi l'interruzione delle trattative con l'Arsenal a causa della distanza tra richieste ed offerta, con tanto di indiscrezioni sull'imminente rinnovo dello svizzero con i Gunners. Ma l'annuncio di un nuovo accordo tra il centrocampista e il club di Londra non è ancora arrivato, e ora tornano anche gli 'indizi' social. Spunta infatti un nuovo like di Xhaka ad un post di Mourinho, quello in cui lo Special One elogiava la squadra per l'allenamento ad alta intensità andato in scena a Trigoria nella giornata di oggi.