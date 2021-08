Instagram, Mourinho: "Ragazzi top, allenarsi a 38° con intensità non è per tutti. Meno male che c'è la piscina..." (FOTO)

Campo e...un tuffo in piscina. Mentre Tiago Pinto a Londra prosegue la missione inglese per Tammy Abraham, José Mourinho guida la squadra a Trigoria e con un complimento ai giocatori scherza anche sul clima su Instagram: "Ragazzi top! Allenare a 38° con intensità e focus non è per tutti. Meno male che la piscina ci aspetta". Dopo la seduta odierna in programma alle 10, lo Special One si è concesso anche un tuffo in piscina.