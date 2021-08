Instagram, Kumbulla scherza dal ritiro in Portogallo: "Per chi perde, sotto con la penitenza! Daje Roma" (FOTO)

I giocatori della Roma proseguono gli allenamenti in Portogallo in vista della prima uscita ufficiale della stagione valida per l'andata dei playoff di Conference League. José Mourinho vuole la massima attenzione dai giallorossi, ma riesce a concedere anche momenti di gioco ai calciatori come dimostrano le immagini apparse questo pomeriggio sui profili del club. Proprio pensando a queste sfide oggi Marash Kumbulla ha postato sul proprio profilo Instagram una fotografia accompagnata dalla frase: "Per chi perde, sotto con la penitenza! Daje Roma".