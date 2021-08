VIDEO - Ritiro Roma: in allenamento risate e penitenze per i giocatori che perdono la sfida sulle qualità balistiche

Non si fermano gli allenamenti della Roma, che dopo una prima parte di ritiro a Trigoria è volata in Portogallo per concentrarsi sulla prima gara ufficiale della stagione valida per un posto ai gironi di Conference League. José Mourinho segue costantemente la squadra, chiedendo la massima attenzione in ogni esercizio, ma i giallorossi riescono a trovare il modo anche di divertirsi durante le sedute. Come mostrato dalle immagini diffuse dalla società infatti, lo Special One è solito far lavorare la rosa in varie squadre, che si sfidano in vari esercizi. La squadra che perde queste sfide è costretta a subire una penitenza, che consiste in alcuni schiaffi dati dai compagni disposti lungo due file.