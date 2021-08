Instagram, Calafiori scherza con Pellegrini: "Faccio come mi pare" (FOTO)

Ultimo giorno di allenamento in Portogallo per la Roma di Mourinho, che saluta l'Algarve alla volta di Siviglia, dove domani affronterà il Betis. Sessione di lavoro come di consueto serena per i giocatori giallorossi come testimoniato, oltre che dalle immagini, anche dalla voglia di scherzare di alcuni dei protagonisti. Fra questi Riccardo Calafiori, che pubblica una storia in cui lo si vede impegnato in un esercizio con Lorenzo Pellegrini. Un po'di sfida e un po'di scherno nel "Faccio come mi pare" con cui commenta lo scatto il laterale.