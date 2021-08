FOTO - Sudore e sorrisi nell'ultimo allenamento della Roma in Algarve

Altra sessione di allenamento in Algarve per la Roma, che in mattinata è scesa sul manto verde dell'Estadio Municipal da Bela Vista per aggiungere l'ultimo tassello a questo ritiro portoghese. Dopo pranzo è prevista la partenza della squadra per Siviglia, dove domani alle 22 ora italiana i giallorossi affronteranno il Betis. Di seguito gli scatti relativi alla sessione d'allenamento odierna.