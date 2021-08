FOTO e VIDEO - Accoglienza insolita per la Roma a Trebisonda: ad aspettare la squadra c'è la star del web Koksal Baba

Alla vigilia del debutto ufficiale in stagione della Roma - oggi la conferenza stampa di Mourinho - che domani affronterà il Trabzonspor in Conference League, accoglienza insolita quella riservata ai giocatori giallorossi nella città di Trebisonda: ad attendere la squadra in albergo c'è infatti Koksal Baba, celebre personaggio social affetto da nanismo diventato virale sul web. E non sono mancati foto e video d'ordinanza con Koksal.