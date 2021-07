Twitter, la Triestina accoglie la Roma: "Benvenuti" (FOTO)

A poche ore dal match amichevole che andrà in scena al Nereo Rocco di Trieste tra Triestina e Roma, il club friulano dà il benvenuto in città a quello giallorosso. Un'accoglienza social manifestata con la condivisione di alcune immagini dell'arrivo degli uomini di Josè Mourinho a destinazione. "Benvenuta in città", il commento della Triestina.