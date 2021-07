Fiumicino: Roma in viaggio per Trieste (FOTO e VIDEO)

Giornata importante quella di oggi per la Roma. Alle 19:30, infatti la squadra di Josè Mourinho calerà la maschera e si mostrerà per la prima volta in diretta televisiva. Di fonte la Triestina. E i giallorossi questa mattina sono partita alla volta di Trieste, in quella che di fatto è la prima trasferta dello SPecial One.

Come scrive su twitter il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, anche

✈️ Prima trasferta di José #Mourinho con la Roma! La squadra in partenza da Fiumicino per Trieste. Presente Tiago Pinto e il nuovo responsabile dell’area medica Carwyn Sharp. Assenti Rui Patricio, Veretout e Calafiori. #ASRoma pic.twitter.com/1Vbddo7WK4 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 21, 2021

Altre immagini pubblicate sul profilo Twitter giallorosso: stavolta i giocatori della Roma sono impegnati a salire sull'aereo che li porterà a Trieste.

Scatti direttamente dall'interno dell'aereo a pochi minuti dal decollo: a pubblicare un'immagine che lo ritrae insieme a Gonzalo Villar fra i sedili del velivolo è Stephan El Shaarawy, subito 'repostato' dal centrocampista spagnolo che commenta con un ironico "Zzzzz".