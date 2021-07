Twitter, la carica di Ibanez verso la prima amichevole: "Forza Roma!" (VIDEO)

Prima amichevole della Roma di Mourinho che nel pomeriggio aprirà i cancelli di Trigoria al Montecatini, formazione di Serie D. La sfida, che potrebbe vedere il ritorno in campo di Zaniolo, non sarà visibile in diretta ma Roger Ibanez si mostra comunque carico sui social dove pubblica un video di presentazione del match. "Prima amichevole della stagione, Roma-Montecatini. Forza Roma!", ha scritto il difensore brasiliano.