È il giorno dell'esordio di Mourinho sulla panchina della Roma. Oggi a Trigoria i giallorossi affrontano in amichevole il Montecatini. Curiosità per il modulo (in questi giorni è stato provato il 4-2-3-1) e per la possibile presenza di Zaniolo, che potrebbe giocare i primi minuti dall'infortunio al ginocchio dello scorso settembre. Domenica il bis contro la Ternana, sempre a Trigoria, il 21 terzo test a Trieste contro la Triestina, che sarà aperto al pubblico.

(Corsera)