José Fontes farà parte della nuova squadra scouting della Roma che farà riferimento a Tiago Pinto. Dopo l'esperienza al Leicester, lo scout con un passato a Leixoes e Boavista in Portogallo, ha annunciato su Twitter il suo arrivo alla Roma: "Sono molto lieto di annunciare che mi sono unito alla Roma. Daje Roma!".

I am very pleased to announce that I have joined AS Roma. Daje Roma! ??? pic.twitter.com/kAQwJuZEYP

— José Fontes (@JoseFontes) July 6, 2021