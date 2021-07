Inizia l’era Mou, giovedì il debutto. Nuova area scouting

Comincia oggi il precampionato della Roma, con il raduno a Trigoria a cui seguirà giovedì alle 13.30 la presentazione in grande stile di Josè Mourinho, sulla Terrazza Caffarelli al Campidoglio. Il primo allenamento diretto dallo Special One si consumerà dopo la mega conferenza, giovedì pomeriggio, quando verrà diramata la lista dei convocati.

Il gm Tiago Pinto sta ristrutturando l’area scouting, affinchè diventi un valore aggiunto per la Roma, in modo permanente, a prescindere da chi guiderà l’area sportiva. La struttura - che si avvarrà anche dell’aiuto dei database, scandagliando i mercati in ascesa come Belgio, Danimarca e Austria - non ha un capo: tutti gli scout riportano direttamente a Pinto. La nuova area scouting sarà composta da José Fontes (ex Leicester), Enrico Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Javier Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Alessio Scarchilli.