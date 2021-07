Continua la preparazione della Roma alla stagione 2021-2022. I giallorossi sono volati in Portogallo nella giornata di ieri per la fase 2 del ritiro, e hanno svolto il primo allenamento all'Estadio Municipal Bela Vista. Avvenimento sottolineato con una storia Instagram da Gonzalo Villar, che ha poi voluto esprimere tutta la sua serenità sul campo d'allenamento. "First in Portugal" - 'primo (allenamento, ndr) in Portogallo' - e "Vita felice", i commenti agli scatti pubblicati.