Giorni di lavoro per la Roma, che è impegnata a Trigoria per preparare al meglio la prossima stagione. Sessioni d'allenamento, ma anche serenità: come quella mostrata da Gonzalo Villar che, in una storia Instagram, scherza su un tackle effettuato nei suoi confronti da Gianluca Mancini. Il centrocampista spagnolo commenta così l'intervento del centrale: "Grazie amico".