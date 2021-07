Instagram, Under viaggia in aereo con uno dei suoi agenti: destinazione Marsiglia? (FOTO)

Con le voci sul futuro di Cengiz Under che si susseguono - nelle ultime ore il calciatore è stato dato sempre più vicino all'Olympique Marsiglia - spunta un indizio social che potrebbe essere quello definitivo su una sua partenza dalla Roma. E' uno degli agenti del giocatore, Utku Cenikli, a pubblicare sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo immortala proprio accanto all'attaccante esterno turco, a bordo di un aeroplano. Che si tratti proprio del volo diretto a Marsiglia per la firma sul contratto con l'OM?