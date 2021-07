Instagram, gioia Mancini per l'Italia: "Complimenti a tutti, grande gruppo". Cuori di Zaniolo (FOTO)

Anche i giallorossi assenti dalla lista degli azzurri all'Europeo per diversi motivi, per problemi fisici o per scelta del ct Roberto Mancini, hanno esultato per l'Italia, che ha raggiunto la finale di Euro 2020. "Complimenti a tutti ragazzi! Grande gruppo!!", ha scritto Gianluca Mancini su Instagram. 'Cuori' di Nicolò Zaniolo.