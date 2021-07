Twitter, Spinazzola esulta per la vittoria dell'Italia contro la Spagna (VIDEO)

Leonardo Spinazzola esulta da casa per la vittoria dell'Italia nella semifinale dell'Europeo contro la Spagna. Il terzino della Roma, che è stato operato in Finlandia dopo il suo infortunio contro il Belgio, ha seguito i propri compagni azzurri che al termine della partita hanno esultato dedicandogli la vittoria. Insigne ha sfoggiato la sua maglia e la squadra di Mancini ha cantato un coro per il giocatore della Roma.