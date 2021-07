Instagram, Carles Perez: "Buona prestazione, avanti così". Calafiori: "Continuiamo a lavorare". Kumbulla: "Partita vera" (FOTO)

"Buona prestazione della squadra. Avanti così. Daje Roma", con questo messaggio su Instagram Carles Perez commenta il test amichevole andato in scena all'Estadio Algarve di Faro contro il Siviglia e terminato 0-0. L'esterno spagnolo, poi, dedica anche un pensiero ad Ivan Rakitic, ex Barça come Perez: "È sempre una gioia rivederti amico mio". Pronta la risposta del centrocampista croato: "Grande crack, buona fortuna".

Allo spagnolo si aggiunge anche Riccardo Calafiori che scrive: "Continuiamo a lavorare...Daje Ragazzi!".

"Partita vera per mettere altri minuti importanti nelle gambe. Rimaniamo concentrati per l’inizio della stagione. Daje Roma", è invece il pensiero di Max Kumbulla.