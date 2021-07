Instagram, Buttaro saluta la Roma: "Una seconda casa, ora mi aspetta una nuova sfida" (FOTO)

Ceduto al Palermo, Alessio Buttaro saluta la Roma con un messaggio su Instagram: "Sono arrivato alla Roma da bambino, ho portato questa maglia per 10 anni con grande orgoglio. Abbiamo lottato, sofferto, vinto e gioito insieme a tutti i miei compagni che sono stati come fratelli per me. Ringrazio l’AS ROMA che è stata come una seconda casa e mi ha dato modo di crescere".

"Ora è arrivato il momento di salutarci perché mi aspetta una nuova sfida che cercherò di affrontare dando tutto me stesso al Palermo e di continuare la mia crescita", conclude il difensore classe 2002.