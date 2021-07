Ufficiale: Buttaro al Palermo a titolo definitivo (FOTO)

Alessio Buttaro saluta la Roma e si trasferisce al Palermo: il difensore classe 2002 è stato ceduto a titolo definitivo. Lo annuncia, insieme a due nuovi acquisti tra cui l'ex giallorosso Soleri, con un comunicato ufficiale il club: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore Alessio Buttaro, del portiere Samuele Massolo e dell'attaccante Edoardo Soleri. Per Buttaro, prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale.

Per Massolo, ex Fermana, la società ha disposto un ingaggio biennale. Soleri arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova.

Ai tre nuovi arrivati il miglior in bocca al lupo dal presidente Dario Mirri e da tutto il Palermo F.C".



