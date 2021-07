Un resort meraviglioso quello in cui la Roma alloggerà in questa seconda fase di preparazione della prossima stagione, che avrà luogo in Portogallo. Dopo le testimonianze social di Villar, El Shaarawy e Zalewski, anche Josè Mourinho ha documentato la splendida vista di cui si può godere dal Tivoli Carvoeiro. Immagini rese ancora più suggestive dalla pace che le caratterizza.