FOTO - Shomurodov e quell'incontro con Mourinho nel 2019

Non è un ormai più un segreto che la Roma sia in trattativa per convincere il Genoa a cedere Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che ha lasciato intravedere qualità tecnica e prestanza fisica nel corso dell'ultimo campionato. Fra gli estimatori del calciatore, neanche a dirlo, c'è Josè Mourinho, che lo aveva già incontrato nel febbraio 2019. A testimoniare questo primo contatto in tempi non sospetti una foto pubblicata proprio dal classe '95 sul proprio profilo Instagram: nello scatto un semplice abbraccio tra il giocatore e l'attuale tecnico della Roma.