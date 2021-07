Calciomercato Roma, si avvicina Shomurodov: summit in giornata tra Tiago Pinto e l'agente. Idea prestito con diritto di riscatto

Sembra proprio Eldor Shomurodov il primo nome per l'attacco della Roma. Già nelle ore precedenti, viste le difficoltà per arrivare ad Azmoun, il genoano era schizzato in pole. A confermare la concretezza della trattativa anche Gianluca DI Marzio: l'attaccante uzbeko infatti si avvicina ai giallorossi.

Come aggiunge Daniele Longo di Calciomercato.com, in giornata è previsto un summit tra il gm giallorosso Tiago Pinto e l'agente del calciatore. 20 milioni è la richiesta del Genoa, ma nell'operazione potrebbe finire qualche contropartita che possa interessare i rossoblu.





? #Roma, prende quota la pista #Shomurodov: in giornata summit fissato tra l’agente e #Pinto. Il #Genoa chiede 20 milioni, possibile inserimento di contropartite tecniche @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) July 28, 2021

Gianluigi Longari, invece, si concentra sulle modalità dell'operazione. L'affare Shomurodov per la Roma potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto. La società giallorossa non ha ancora preso una posizione definitiva sull'attaccante, ma il genoano è un nome caldissimo.