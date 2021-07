Si fa in salita la pista Azmoun dello Zenit per la Roma, sul giocatore infatti c'è forte il Bayer Leverkusen. Come conferma l'emittente satellitare, quindi, la prima scelta per l'attacco giallorosso è ora Eldor Shomurodov, già avviati i contatti con l'entourage del giocatore, resta però da trovare una formula che soddisfi il Genoa per chiudere l'operazione. L'alternativa al genoano si chiama Alexander Sorloth, classe '95 del Lipsia e considerato per caratteristiche l'erede di Dzeko.

(Sky Sport)