Instagram, la Roma ironizza sull'abolizione dei gol in trasferta della UEFA: "Scegliete i rigoristi per lo Slavia Praga" (FOTO)

Dopo la svolta regolamentare introdotta dalla Uefa, che abolisce la regola sui gol in trasferta nelle competizioni europee, la Roma ironizza sui social: il club giallorosso ha chiesto ai propri tifosi di votare i 5 nomi per l'ipotetica sfida ai rigori con lo Slavia Praga, mai andata in scena proprio in virtù della regola sui gol in trasferta.

Il riferimento è ovviamente al ritorno dei quarti di finale della Coppa Uefa, andati in scena il 19 marzo del '96, quando i giallorossi dovettero arrendersi al gol di Jiri Vavra dopo aver segnato 3 reti alla squadra ceca. Il match di andata si era infatti chiuso con il punteggio di 2-0 in favore dello Slavia, padrone di casa.