Social, Cristante: "Sempre e solo forza Roma!". El Shaarawy: "Che cuore, che vittoria" (FOTO)

La Roma si impone per 2-1 in casa dell'Ajax, rimontando lo svantaggio subito nel primo tempo a causa di un errore difensivo. Al termine della partita i giallorossi hanno esultato per la grande prestazione postando varie fotografie attraverso i propri profili social. Tra questi c'è anche Bryan Cristante che sul proprio profilo Instagram scrive: "Sempre e solo forza Roma!".

Anche Stephan El Shaarawy però esulta per la vittoria, nonostante sia stato costretto a rimanere nella Capitale: "Che cuore, che vittoria".

Rick Karsdorp, costretto a saltare la gara a causa della squalifica rimediata contro lo Shakhtar Donetsk, pubblica una foto di Pellegrini con un grande "Si".

Pau Lopez, protagonista della gara con un rigore parato, esulta su Twitter con delle foto accompagnate dalla frase: "Forza Roma. Avanti così".