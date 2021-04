Ajax-Roma: problema al flessore della gamba sinistra per Spinazzola. Al suo posto Calafiori

Altra tegola di natura muscolare in casa Roma: al 23' del match contro l'Ajax, dopo un allungo effettuato per sfruttare un contropiede, si ferma Leonardo Spinazzola. Il laterale giallorosso è costretto ad abbandonare momentaneamente il campo massaggiandosi vistosamente il flessore della gamba sinistra. Dopo l'intervento dello staff medico l'ex Atalanta e Juve rientra in campo, ma il problema muscolare persiste, e alla fine il numero 37 è costretto ad uscire definitivamente. Al suo posto Riccardo Calafiori.