Instagram, Pastore spera: "Un giorno giocherò..." (FOTO)

Tornato a disposizione di Paulo Fonseca dopo i numerosi problemi fisici che hanno caratterizzato la sua esperienza in giallorosso, Javier Pastore ha affidato un messaggio ad Instagram, corredato da uno scatto dell'allenamento odierno a Trigoria: "Algun día jugare..." ("Un giorno giocherò..."). L'argentino, dopo le ultime indiscrezioni in chiave mercato, spera dunque di avere una chance per tornare in campo.