Instagram, Mkhitaryan sorride: "Ritorno in gruppo" (FOTO)

Finora ai box per infortunio al polpaccio, accusato contro lo Shakhtar Donetsk lo scorso 11 marzo, Mkhitaryan da oggi torna a disposizione di Fonseca. L'armeno è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria alla vigilia di Roma-Bologna ed è tra convocati del portoghese. "Back in group training" ("Ritorno in gruppo"), ha gioito così su Instagram.