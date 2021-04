Ai box per infortunio, Marash Kumbulla carica la Roma a poche ore dal fischio d'inizio della gara con l'Ajax, in programma ad Amsterdam e valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. "Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il mio cuore sarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje Roma", il messaggio del difensore su Instagram.

Su Instagram arriva anche il sostegno di Chris Smalling, tra gli assenti di oggi per infortunio: "Daje!!!".