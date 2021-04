Europa League, AJAX-ROMA: le probabili formazioni. Dzeko e Veretout dal 1', ballottaggio Villar-Diawara

LAROMA24.IT - Con il cammino in campionato sempre più ostico, la Champions League passa dall'Europa League: ad Amsterdam va in scena il primo round dei quarti di finale tra Ajax e Roma. Senza Smalling e Mkhitaryan - oltre a Kumbulla, El Shaarawy e lo squalificato Karsdorp -, Cristante completa il terzetto in difesa con Mancini e Ibanez a protezione di Pau Lopez. A centrocampo ballottaggio Villar-Diawara per affiancare Veretout, al rientro dal 1', con le corsie affidate a Bruno Peres e Spinazzola. Fonseca si affida a Dzeko in attacco, supportato da Pellegrini e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AJAX: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A disp.: Stekelenburg, Kotarski, Kasanwirjo, Mzraoui, Schuurs, Taylor, Kudus, Ekkelenkamp, Idrissi, Brobbey, Traore.

All.: ten Hag.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Diawara, Ciervo, Milanese, Mayoral, Carles Perez.

All.: Fonseca.

Arbitro: Karasev. Assistenti: Demeshko - Gavrilin. IV uomo: Kulbakov. VAR: Meshkov. AVAR: Ivanov.