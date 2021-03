Twitter, la Roma ricorda il gol di Dzeko nel match con lo Shakhtar di 3 anni fa: "Edin!" (VIDEO)

Poche ore alla gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk. Recuperato in extremis, Edin Dzeko torna nella lista dei convocati pur non rientrando tra i favoriti per una maglia da titolare. Il club giallorosso ha voluto ricordare il gol dell'attaccante bosniaco in Roma-Shakhtar di 3 anni fa, che contribuì in modo decisivo al passaggio del turno da parte degli uomini allora guidati da Di Francesco: "L'ultima volta che abbiamo affrontato lo Shakhtar...", le parole a commento del video pubblicato su Twitter.