ROMA-SHAKHTAR DONETSK: le probabili formazioni dei quotidiani. In difesa torna Kumbulla, in attacco Mkhitaryan agirà da falso nove

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questa tra le mura dell'Olimpico nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Pochi per Fonseca sembrano essere i dubbi di formazione però, che conferma Pau Lopez tra i pali. In difesa ritrova Kumbulla che partirà dal primo minuto con Mancini e Smalling, mentre Ibanez recupera e si accomoderà in panchina. A centrocampo toccherà a Villar e Diawara non far rimpiangere Jordan Veretout, mentre in attacco Dzeko e Borja Mayoral partiranno entrambi dalla panchina. Fonseca si affiderà alla coppia Pellegrini e Pedro per supportare Mkhitaryan falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

