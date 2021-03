Instagram, Ibanez in gruppo: "Non vedo l'ora di tornare in campo e dare tutto per la squadra" (FOTO)

Roger Ibanez può sorridere: dopo la lesione al flessore della coscia destra riportata nel corso del match di Europa League contro il Braga, oggi a Trigoria il difensore brasiliano è tornato ad allenarsi gradualmente in gruppo. E su Instagram Ibanez ha gioito e mostrato il suo entusiamo: "Oggi sono tornato ad allenarmi con il gruppo e non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto me stesso per la squadra".