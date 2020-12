Instagram, Zalewski esulta per la rete di Calafiori: "Mamma mia" (VIDEO)

La sua Roma è in campo contro lo Young Boys per strappare il primo posto matematico nel Gruppo A dell'Europa League, e Nicola Zalewski non si perde certo lo spettacolo. La giovane promessa della squadra di Alberto De Rossi non trattiene l'entusiasmo di esultare per un compagno di squadra nelle giovanili ed un amico, Riccardo Calafiori, che ha siglato il gol del vantaggio e trovato la sua prima rete in giallorosso. "Mamma mia!" il commento di Zalewski.