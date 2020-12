ROMA-YOUNG BOYS: le probabili formazioni. Cristante con Ibanez e Jesus in difesa. Carles Perez e Pellegrini alle spalle di Mayoral

LAROMA24.IT - Per dimenticare il ko del San Paolo e assicurarsi il primo posto nel girone europeo con un turno di anticipo: la Roma - già qualificata ai sedicesimi - riceve all'Olimpico lo Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Tra assenze - out Veretout, Mancini e Smalling -, emergenza in difesa, con Kumbulla e Fazio reduci dalla positività al Covid, e turnover, Fonseca si affida ancora una volta a Cristante con Ibanez e Juan Jesus a completare il terzetto difensivo.

A centrocampo spazio a Villar e Diawara, mentre sulle corsie tornano dal 1' Bruno Peres e Calafiori. Il portoghese cambia anche davanti: attacco sulle spalle di Mayoral, supportato da Carles Perez e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

A disp.: Mirante, Berti, Karsdorp, Fazio, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Milanese, Mkhitaryan, Pedro, Ciervo, Dzeko.

All.: Fonseca.

YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Siebatcheu, Elia, Seferi, Gaudino, Aebischer, Ngamaleu.

All.: Seoane.

Arbitro: Jovic. Assistenti: Modric-Radic. IV uomo: Zebec.