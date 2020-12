Instagram, Villar carico: "Chiudiamo la fase a gironi!" (FOTO)

La Roma è già matematicamente qualificata al primo posto del gruppo A di Europa League, ma non per questo Gonzalo Villar sembra essere meno carico in vista del match di stasera contro il CSKA Sofia. Il centrocampista spagnolo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in azione nel corso dell'ultima partita contro il Cluj, commentandolo così: "Chiudiamo la fase a gironi!".