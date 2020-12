Instagram, Kumbulla: "La Roma non dimentica nessuno" (VIDEO)

Ieri Max Kumbulla ha partecipato ad una delle iniziative di Roma Cares e ha fatto visita all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani per mostrare vicinanza e ringraziare le unità sanitarie nella lotta contro il Covid-19. "La Roma non dimentica nessuno. Siete voi i veri campioni", è il messaggio del difensore giallorosso sui social dopo la visita.