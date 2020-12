Roma Cares, Kumbulla fa visita allo Spallanzani: "Per me essere qui è importante, vogliamo dare una mano e fare un gesto verso i collaboratori, i medici e gli infermieri" (VIDEO)

Nella giornata di oggi il giocatore della Roma Marash Kumbulla ha partecipato a una delle iniziative organizzate da Roma Cares a sostegno delle unità di contrasto al Covid-19. Il difensore si è recato all'ospedale Spallanzani per portare un messaggi di vicinanza e ringraziamento a nome della società. Queste le sue parole: "Per me essere qui è importante perché è un simbolo. Qua diamo una mano a delle persone che stanno facendo di tutto e di più per salvare delle vite. Abbiamo avuto tutti un anno difficile, però ci sono state persone che hanno lavorato molto di più di quello che in realtà dovrebbero fare. Lavorano anche dodici o quattordici ore al giorno e oggi siamo qui per dare una mano e fare un gesto verso i collaboratori, verso i medici, gli infermieri".

? Marash Kumbulla ha fatto visita all'@INMISpallanzani per portare un messaggio di vicinanza e ringraziamento da parte dell'#ASRoma alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale per l’importante opera di contrasto al Covid-19 ?‍⚕️?‍⚕️ @SaluteLazio #RomaCares pic.twitter.com/0a6lpzJlue — AS Roma (@OfficialASRoma) December 23, 2020

(asroma.com)

