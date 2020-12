FOTO - Zaniolo al lavoro per tornare in campo

Nicolò Zaniolo lavora sodo per poter tornare il prima possibile in campo, dove in giornata ha dato presto appuntamento ai suoi tifosi. Non si ferma il percorso di recupero del classe '99, come testimoniato anche da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede il gioiello della Roma impegnato in un esercizio per il rinforzo dell'articolazione del ginocchio.