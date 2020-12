ZANIOLO: "Auguri ai tifosi! Forza Roma, ci vediamo in campo" (VIDEO)

E' sulla via del recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo ha colpito ad inizio stagione, ma nel frattempo Nicolò Zaniolo non perde occasione per rivolgersi ai tifosi. Il gioiello della Roma è protagonista di un video indirizzato agli ascoltatori dell'emittente radiofonica 'Radio Radio' - le immagini sono poi state ripostate su twitter da Ilario di Giovambattista - in cui augura buone feste. Queste le sue parole:

"Ciao a tutti, ringrazio i tifosi per i messaggi che ho ricevuto, siete stati tantissimi. Vi mando un grosso abbraccio, faccio a tutti gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo e forza Roma! Ci vediamo in campo"