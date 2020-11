VIDEO - Il messaggio di Pellegrini agli studenti della Capitale: "E' un momento complicato per tutti noi, ma Roma Cares c'è"

Prosegue l'iniziativa targata Roma Cares, per consegnare mascherine agli studenti della Capitale. Anche Lorenzo Pellegrini diventa testimonial del gesto, lanciando un messaggio trasmesso dai social del club: "Ciao ragazzi, questo è un momento complicato per tutti noi e so che per voi è stato molto difficile rientrare nelle vostre scuole, per questo motivo troverete lo staffi di Roma Cares fuori da ogni vostra scuola per distribuire le mascherine e per darvi anche qualche consiglio per proteggere voi stessi, le vostre famiglie e i vostri amici. Un abbraccio e forza Roma!"

? Ultimi due giorni di distribuzione delle 10.000 mascherine negli istituti scolastici della Capitale da parte di #RomaCares ? Gli studenti stanno anche ricevendo alcune indicazioni utili per contrastare il contagio da Covid-19 ℹ️ https://t.co/HOZbYlDhIM#ASRoma pic.twitter.com/dSaz9Lkd5A — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2020