Twitter, Mkhitaryan si congratula con la nazionale armena: "Complimenti per la promozione nella Lega B" (FOTO e VIDEO)

Mkhitaryan si congratula a distanza con i suoi compagni di nazionale. L'Armenia infatti - che ha dovuto fare a meno del suo capitano rimasto a Roma - ha vinto 1-0 contro la Macedonia del Nord nello scontro diretto che valeva il primo posto del girone C2 di Nations League, ottenendo la promozione nella Lega B. Questo il messaggio postato su Twitter da Mkhitaryan: "Non potrei essere più orgoglioso della mia Nazionale. Congratulazioni ai ragazzi per la promozione in Lega B e per la qualificazione ai Playoff!!!".

Cant be more proud of my National Team??❤️?? Big congrats Guys for the Promotion to League B & Qualification to the Play-Offs!! #UEFA #NationsLeague #Armenia @OfficialArmFF pic.twitter.com/Q3YAJ9y1n6

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) November 18, 2020