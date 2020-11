Continua l'impegno nel sociale di Henrikh Mkhitaryan: il trequartista della Roma ha espresso il suo pensiero in un tweet, in riferimento alla delicata situazione che sta riguardando il suo paese di provenienza, l'Armenia: "Preghiamo anche per i nostri fratelli feriti. Gratitudine assoluta ai nostri soldati. Grazie".

We pray also for our wounded brothers. Our absolute gratitude to all our soldiers. Thank you.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) November 22, 2020